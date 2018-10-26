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فن

أبرز الأحداث الفنية خلال الأسبوع.. دخول مي حلمي المستشفى ورحيل عمر الشيخ ومرض إلهام شاهين الأبرز

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
نورا نبيل
شائعة وفاة كريم عبد العزيز تتصدر جوجل
تامر حسني يستقبل طفله الثالث

شهد هذا الأسبوع عددا من الأحداث الفنية والشخصية الهامة بالوسط الفني في مصر وقد حظيت هذه الأحداث باهتمام كبير على مواقع التواصل الإجتماعي واهتمام الكثير من متابعي أخبار الفن والفنانين ..

ويأتي في مقدمة هذه الاحداث إستقبال النجم تامر حسني مولوده الثالث آدم وقد أعلن عن الخبر من خلال صفحته على فيسبوك وكتب :" زوجتي حبيبتي بسمة ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث آدم عقبالكم كلكم ".

اما الحدث الثاني الذي صدم الكثير من النجوم هو رحيل المخرج عمر الشيخ عن عمر يناهز الــ 41 عامًا بعد صراع مع المرض وقد أصاب هذا الخبر الكثير من النجوم بالصدمة وحضر جنازته عدد من الفنانين أبرزهم وفاء عامر ودنيا عبد العزيز.

عمر الشيخ تولى إخراج أكثر من مسلسل ابرزها المرافعة وكاريوكا.

اما مي حلمي فتدهورت حالتها الصحية هذا الاسبوع بعد إلغاء حفل زفافها قبل إقامته بساعتين بعد نشوب خلافات حادة بينها وبين خطيبها محمد رشاد ادى إلى دخولها المستشفى ولكن حالتها الصحية تحسنت بعد يومين وبعدها طالبت جمهورها من خلال حسابها الخاص على إنستجرام بعدم رغبتها في تدخل احد بحياتها الخاصة.

اما النجمة الهام شاهين فأصيبت بوعكة صحية وعانت من آلام في الركبة منعتها من السفر للمشاركة في فعاليات مهرجان الفيلم العربي بالخرطوم والذي يشهد تكريمها من خلال هذه الدورة. 

وأكدت الهام أن حالتها الصحية في تحسن وذلك بعد خضوعها للعلاج.

اما النجم كريم عبد العزيز فتصدر تريند جوجل بعد شائعة وفاته والتي حرص على نفيها وكتب من خلال صفحته على فيسبوك :" النجم كريم عبدالعزيز بخير تماما والحمد لله ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المخبولين ...غدا سيواصل تصوير فيلمه نادي الرجال السري ان شاء الله .."
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