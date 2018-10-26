استياء بين اهالى بيجام بشبرا الخيمة لانقطاع المياه 8 ساعات متواصلة

سادت حالة من الاستياء بين اهالى منطقة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بسبب انقطاع المياه لمدة 8 ساعات متواصلة دون سابق إنذار أو توفير سيارات مياه نقية للمواطنين مما أثر على حياتهم اليومية.



وأعرب الاهالى عن غضبهم من انقطاع المياه بشكل يومى ولفترات طويلة وعدم توفير سيارات مياه شرب نقية للمواطنين، مؤكدين أن شبرا الخيمه تشهد انقطاع المياه بشكل متكرر.



وطالب الاهالى شركة مياه الشرب بإخطار المواطنين قبل انقطاع المياه، وتوفير بديلا حيث انهم يلجاون الى شراء المياه من الخارج باسعار مرتفعة.



وناشد مواطنو شبرا الخيمة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وشركة مياه الشرب بالقاهرة العمل على حل مشكلة تكرار انقطاع المياه ووضع خطة لتغير خطوط المياه التى تهالكت منذ عده سنوات مما أدى إلى انفجارها فى عده مناطق متفرقة وانقطاعها بشكل متكرر.



من جانبه اكد مصدر مسئول بشركة المياه والصرف الصحى أن هناك عده إصلاحات فى خط المياه مما اضطرت الشركة إلى قطع المياه عن السكان، موضحا أنن جارى إصلاح الخط وضخ المياه إلى شبكة المياه لإعادة المياه للمواطنين بعد انقطاعها خلال الساعات الماضية.