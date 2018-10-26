مستشار اليونيسكو: يجب القضاء على فكر الاخوان المحرم لتنظيم النسل

قالت الدكتورة عبلة ابراهيم، مستشار منظمة اليونيسكو تعليقا على مشروع مجلس الوزراء بصرف حوافز للأسر التى تنجب أطفالًا أقل، إنها تتمنى أن تنفذ لكن الميزانية فى مصر لا تسمح بزيادة المكافآت للأسر.



وأضافت لـ صدى البلد أنه يحب أن تكون هناك دراسة لمثل هذا القرار من مجلس الوزراء وحتى عندما تنفذ ستأتى بثمارها فيما بعد وليس الآن.



وأشارت عبلة إبراهيم إلى خطورة تبنى المجتمع للفكر الإخواني الذى يردد أن تنظيم النسل حرام ، مؤكدة أن الحرام بعينه هو إنجاب اطفال فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لأن ذلك يجعل الأهل مقصرين معهم في التعليم والصحة والطعام.



وأكدت على ضرورة القيام بحملات توعية تتبنى هذه القضية وتعمل على حلها .



جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح بأنه سيتم إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على حزمة من الحوافز للأسر التي تنجب أطفالا أقل، ودعم هذه الأسر.