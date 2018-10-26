ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مستشار اليونيسكو: يجب القضاء على فكر الاخوان المحرم لتنظيم النسل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة عبلة ابراهيم، مستشار منظمة اليونيسكو تعليقا على مشروع مجلس الوزراء بصرف حوافز للأسر التى تنجب أطفالًا أقل، إنها تتمنى أن تنفذ لكن الميزانية فى مصر لا تسمح بزيادة المكافآت للأسر.

وأضافت لـ صدى البلد أنه يحب أن تكون هناك دراسة لمثل هذا القرار من مجلس الوزراء وحتى عندما تنفذ ستأتى بثمارها فيما بعد وليس الآن.

وأشارت عبلة إبراهيم إلى خطورة تبنى المجتمع للفكر الإخواني الذى يردد أن تنظيم النسل حرام ، مؤكدة أن الحرام بعينه هو إنجاب اطفال فى ظل ظروف اقتصادية صعبة لأن ذلك يجعل الأهل مقصرين معهم في التعليم والصحة والطعام.

وأكدت على ضرورة القيام بحملات توعية تتبنى هذه القضية وتعمل على حلها .

جدير بالذكر أن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء صرح بأنه سيتم إطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل على حزمة من الحوافز للأسر التي تنجب أطفالا أقل، ودعم هذه الأسر.
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

حسين الجسمى يطلق أغنية متخافوش على مصر.. فيديو

شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

من هو العامل الذي كشف لغز محاولة اغتيال الإخوان لـ عبد الناصر؟.. اسمه خديوي آدم

شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة السوبر المصرى السعودى بين الأهلى واتحاد جدة

استشاري تغذية: عصير الليمون بالنعناع يعالج القولون ويقي من السرطان

العراق يوجه صفعة قاسية لإيران

أزمة جديدة تهدد استضافة قطر لكأس العالم 2022

الزراعة: تاجر اشترى بطاطس من الفلاح بـ 2 جنيه وباعها بـ10..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

أحد أبطال فريق السماء الصافية: هدفنا رفع اسم بلدنا وتشريف مصر.. فيديو
التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو
هشام الجخ يكشف سر رفضه نشر صور زوجته على السوشيال ميديا.. فيديو
اللي زيك.. هشام الجخ يبدع في إلقاء أحدث قصيدة كتبها.. فيديو
شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟