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ديني

المجلس الإسلامي بالكاميرون: نأتي إلى مصر سنويا ونعود إلى بلادنا محملين بالعلم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:13 ص
الشيخ عمرمعلم رئيس
الشيخ عمرمعلم رئيس الأعلى للشؤون الإسلامية بالكاميرون
أمل فوزي
قال الشيخ عمر معلم جبريينج، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون، إن المؤتمر الذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالقاهرة مؤخرًا، تحت عنوان «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق»، يعد من المؤتمرات المهمة جدًا للعالم الإسلامي.

وأوضح «معلم»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من أن المفتي له أشكال معينة من الوقائع، فينبغي ألا ينطق إلا بالعلم، وبالشريعة الإسلامية، لذا نأتي كل عام للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، ونعود إلى بلادنا محملين بالكثير من العلم والمعلومات.

وأضاف: "صحيح ليس لدينا فتاوى متطرفة في الكاميرون، إلا أننا نأخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج، ونأتي إلى مصر لنشرب العلم والحضارة والثقافة الإسلامية، وننقله إلى أبنائنا في الكاميرون وفي بعض البلاد بالقارات الأفريقية".
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