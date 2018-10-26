من هو العامل الذي كشف لغز محاولة اغتيال الإخوان لـ عبد الناصر؟.. اسمه خديوي آدم

في يوم 26 أكتوبر من عام 1954 وبينما كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يُلقى خطاباً أمام الجماهير في ميدان المنشية بالإسكندرية، فجأة سمع الجميع صوت دوي رصاص أطلقه أحد الحاضرين صوب عبد الناصر الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس وزراء مصر.

حالة من الهرج سيطرت على مشاعر الحاضرين في تلك اللحظة، ونقلت الإذاعة المصرية تلك الواقعة عبر أثيرها، ثوان قليلة مرت وتأكد الحاضرون أن تلك الرصاصات الطائشة لم تُصب جسد عبد الناصر، فقام مسرعاً وخطب في الجماهير يطمئنهم على سلامته قائلاً "روحي فداءا لكم ودمي فداءا لكم"، لكن الذي أطلق الرصاص حاول الهرب، بينما أمسكت به الجماهير الغفيرة وقتها.



تورط الإخوان وقد تم اتهام جماعة الإخوان بارتكاب هذه الحادثة وتمت محاكمة وإعدام عدد منهم، وتقدم إلى المحاكمة المتهم بتنفيذ عملية الاغتيال محمود عبداللطيف، الذى أطلق الرصاص من المسدس الذى كان بحوزته لتنفيذ العملية، وتمت العملية بينما كان عبدالناصر يلقى خطابا أمام الجماهير الحاشدة فى الميدان.

حيث كان بهذه المحاولة الفاشلة مجموعة انتحارية مكونة من محمود عبد اللطيف، هنداوى سيد أحمد الدوير، محمد على النصيرى، خليفة عطوة، والخلية تنتمى إلى الإخوان، وتم تقديم الخلية للمحاكمة العسكرية، وحكم عليهم بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم بعد أيام إلى 25 سنة بناء على قرار من عبد الناصر.