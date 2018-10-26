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نجل الكابتن غزالي بطل السويس: نحرص على إحياء ذكراه سنويا..فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:00 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض مصطفي بكري تقرير فيديو عن الكفاح المسلح لمدينة السويس خلال حرب أكتوبر ضد العدو الصهيوني.

وقال أحمد الغزالي نجل الراحل الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية فى السويس، إن الكابتن كان دائما حريصا علي حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بالعيد القومي للسويس والتي قامت بكل رجالها الشجعان الدفاع عن مصر ضد العدو الصهيوني.

وأوضح نجل الكابتن خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الراحل ارتبط بالسويس بشكل كبير، مؤكدا أنهم حريصون علي ابراز اسمه في كل عيد قومي للسويس إحياء لذكراه.
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