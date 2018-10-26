رأس غارب تستعين بشركة متخصصة لتطهير مدرسة من الثعابين.. صور

اجتمع اليوم اللواء ياسر شعبان محمد رئيس مدينة رأس غارب وكمال سليمان مدير عام ادارة التخطيط بالمحافظة وجمال سعد سكرتير المدينة بحضور أولياء أمور طلبة مدرسة صلاح ياسين التجريبية، لبحث مشكلة ظهور الثعابين بالمدرسة.



وفى خلال الاجتماع شرح رئيس المدينة الجهد المبذول الذى تم فى الفترة التى تسبق الدراسة وخلال الدراسة وما تم اتخاذه من تدابير الأسبوع المنصرم من رفع المخلفات وتطهير سور المدرسة ثم تم التوجه إلى المدرسة لمناقشة الاجراءات التى سيتم اتخاذها على الطبيعة ومنها قيام مديرية التربية والتعليم بتكليف شركة متخصصة لتطهير محيط المدرسة وكذلك داخل المدرسة من الثعابين وسيبدأ العمل باكر فى تطهير جميع أسوار المدرسة وتمهيدها بمسافة لا تقل عن 15 مترا من الأسوار.



ومنحت مديرة المديرية إجازة للطلبة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء حتى يتم التطهير الكامل للمدرسة داخليا وخارجيا.