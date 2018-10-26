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أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:10 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومت
حمزة شعيب
محمد أبو العينين:
السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها
وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي؛ أنه حضر منذ أيام مؤتمرا عالميا في جنيف، نظمته الأمم المتحدة، عن التنمية المستدامة؛ منوها بأنه كان بصحبة عدد كبير من رؤساء الوزراء لكثير من الدول، منها دول أجنبية وأفريقية وعربية.

وأوضح «أبو العينين»؛ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد موسي» ببرنامج « خط أحمر»؛ المذاع على فضائية « إل تي سي »؛ أنه تحدث خلال المؤتمر عن مشاكل الدول التي تخطط لتفرقة دول أخرى وتدميرها؛ مثل ما يحدث في سوريا وليبيا والعراق، لافتا إلى أن كل ذلك مخططات أجنبية كلها.

واشار إلى أن أمن كل بلاد العالم واحد، ومن يساعد الارهاب؛ سيذوق ناره، وسينقلب عليه.

وتحدث «أبو العينين» عن دور مصر الكبير في الفترة الأخيرة تجاه محاربة الإرهاب والانتصار عليه في الداخل والخارج، وعودة الأمن والأمان، مرددا: «غير محاربة الإرهاب؛ عملنا مشروعات تنمية في كل المجالات، وتقلدت المرأة عددا من المناصب الهامة في المجتمع»، مستطردًا: الرئيس السيسي استطاع تأمين مصر، وبناء مصر الحديثة، وتحقيق تنمية مستدامة، وجعل العالم كله يعرف حقيقة ما يجري في مصر، وقطع الطريق أمام محاولات إسقاط الدولة المصرية".

وعبر رجل الأعمال، عن سعادته البالغة بالحصول على جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018 من أكبر منظمة ثقافية في إيطاليا، موضحا أن عمل الخير له جوانب كثيرة ومتعددة منها الآثار الاجتماعية والإنسانية الطيبة مما يجعل الجميع يلتفت لك لأنك تقدم عملا منتجا ينفع الناس.

وأضاف «أبو العينين»؛ أنه تفاجأ أن مقدم حفل الجائزة الإيطالي يذكر أعمالا خيرية قام بها منذ 20 عاما من إنشاء مدارس ودعم الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي عليها عام 2008؛ لافتا إلي أنه أول من قام بتقديم تقرير تقصي حقائق ضد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

ونوه بأنه سافر إلى غزة بصحبة رئيس البرلمان الأوروبي مما وضع إسرائيل في موقف محرج أمام العالم؛ وردد: «عرضوا في الحفل جزءا كبيرا مما قمت به على مدار السنوات الماضية وفيه حاجات أنا عملتها مش فاكرها».
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