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رياضة

لاعب يبكي بسبب الجماهير وتوقف المباراة بالدوري الاماراتي.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:34 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شهدت المباراة التى جمعت فريق النصر والوحدة، مشهدا غريبا حيث سقط اسماعيل مطر مهاجم فريق الوحدة ارضا واجهش بالبكاء بعد ان سبته الجماهير، وذلك خلال المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاماراتي .

وتوقفت المباراة لاكثر من اربع دقائق، وحاول لاعبو الفريقين والاجهزة الفنية مواساة قائد فريق الوحدة لإستكمال المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق ليصل الوحدة للنقطة الـ 13 محتلا المركز الرابع، وصعد النصر الي المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.



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