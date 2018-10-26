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حوادث

حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:39 م
حريق بوحدة سكنية
حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد في السيطره علي حريق اندلع بإحدى الوحدات السكنية بمنطقة التصنيع في حي الضواحي.

وردت إشارة إلى قوات الحماية المدنية باندلاع حريق بإحدى الوحدات السكنية فتم الدفع بسيارات الإسعاف وطوارئ الغاز وسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ أمام مدرسة أحمد شوقي الإعدادية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح، وجار حصر التلفيات والوقوف على أسباب الحريق الرئيسية.


حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد
حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد
حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد
حريق بوحدة سكنية في تصنيع بورسعيد
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