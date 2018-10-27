اعتماد برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية ببيطري بنها

أعلن الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها ان لجنة قطاع البيطرى بالمجلس الاعلى للجامعات قد وافقت على اعتماد برنامج تميز" طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة " والذى تقدمت به الكلية الطب للدراسة بها



وقال عميد الكلية فى تصريح خاص لـ " صدى البلد " أننا "نستعد لاستقبل الطلاب من جميع كليات الطب البيطرى فى مصر والوطن العربى والدول الافريقية ويهدف البرنامج لمواكبة احتياجات سوق العمل الذى يعانى من ندرة الأطباء البيطريين المتخصصين فى علاج ورعاية الحيوانات الأليفة".



واضاف "غانم"، ان "الكلية قطعت شوطا كبيرا في البرامج الدراسية الجديدة لخدمة مجالات سوق العمل المختلفة"، حيث ارتفع عدد البرامج الدراسية بها الى 4 برامج مميزة.

