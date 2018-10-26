تكريم رباعي نوح وأوركسترا الشباب بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني غدا

ينطلق في الخامسة من مساء السبت بقصر المانسترلي بجزيرة الروضة بـ حي المنيل، مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تحت شعار "100 سنة مانديللا"، ويضم الصين وافريقيا ومشاركة 25 دولة.



يقدم المهرجان جوائز تكريم للكيانات الفنية التي أثرت المناخ الثقافي والفني بتاريخها وأعمالها وايضا للمبادرات الفنية الناجحة، منها فرقه رباعى نوح وهي فرقه غنائية أسسها المغنى والملحن محمد نوح وضم إليه ابنه وإبنتيه.



تعاونت الفرقة مع نخبه من أهم الشعراء فى ذلك الوقت امثال صلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودى، وسرعان ما اشتهر نوح بأدائه ونوعية أغانيه الجديدة.. وصار له اسم وشهره كبيرة فى ذلك الوقت وسمي فرقته " النهار"ومن أشهر أغانيهم مدد مدد وشدى حيلك يابلد، الصبر طيب، نرضى منرضاش، شيلى طرح الأحزان، أشبهك بإيه.



كما يكرم المهوجان أوركسترا الشباب ‘الرياضة و صاحبة الفكرة ومؤسسة االأوركسترا د. أمل جمال وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية“.



اوركسترا وزارة الشباب والرياضة للموسيقى والغناء بقياه المايسترو الدكتور عز الدين طه والدكتور أسامة على و يضم مجموعة مختارة من الشباب والفتيات المتميزين.



يذكر ان المهرجان تستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل و تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة واكاديمية الفنون