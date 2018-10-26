ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تكريم رباعي نوح وأوركسترا الشباب بمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني غدا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:59 م
صدى البلد
طارق موسى
ينطلق في الخامسة من مساء السبت بقصر المانسترلي بجزيرة الروضة بـ حي المنيل، مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر تحت شعار "100 سنة مانديللا"، ويضم الصين وافريقيا ومشاركة 25 دولة.

يقدم المهرجان جوائز تكريم للكيانات الفنية التي أثرت المناخ الثقافي والفني بتاريخها وأعمالها وايضا للمبادرات الفنية الناجحة، منها فرقه رباعى نوح وهي فرقه غنائية أسسها المغنى والملحن محمد نوح وضم إليه ابنه وإبنتيه.

تعاونت الفرقة مع نخبه من أهم الشعراء فى ذلك الوقت امثال صلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودى، وسرعان ما اشتهر نوح بأدائه ونوعية أغانيه الجديدة.. وصار له اسم وشهره كبيرة فى ذلك الوقت وسمي فرقته " النهار"ومن أشهر أغانيهم مدد مدد وشدى حيلك يابلد، الصبر طيب، نرضى منرضاش، شيلى طرح الأحزان، أشبهك بإيه.

كما يكرم المهوجان أوركسترا الشباب ‘الرياضة و صاحبة الفكرة ومؤسسة االأوركسترا د. أمل جمال وكيل وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية“.

اوركسترا وزارة الشباب والرياضة للموسيقى والغناء بقياه المايسترو الدكتور عز الدين طه والدكتور أسامة على و يضم مجموعة مختارة من الشباب والفتيات المتميزين.

يذكر ان المهرجان تستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل و تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة واكاديمية الفنون
loading...

ترشيحاتنا

آية قرآنية حذر رسول الله من تلاوتها دون تفكر.. فيديو

شاهد.. انهيار وفاء عامر في جنازة عمر الشيخ

الإيجار القديم قانون مثير للجدل.. حلول برلمانية لإخلاء الشقق وفتح المغلقة.. ونواب: توريث الوحدة مرة واحدة بحكم الدستورية.. وإلغاء عقد الأماكن الإدارية التابعة للدولة

يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أعمال تفرج الكرب وتزيل الهم.. فيديو

مفاجأة صادمة للزمالك فى قائمة الاتحاد السكندرى

جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

شاهد..صور الأطفال ضحايا السيول بالأردن

رددت الأذان وأطلقت على نفسها "شهداء".. حكاية مغنية أيرلندية اعتنقت الإسلام

14 مباراة تهدد حلم الأهلى فى التتويج بلقب الدورى الممتاز الـ 41

شاهد.. لقطات مرعبة لهبوط طائرة الأمير هاري وزوجته ميجان

توفيق عكاشة يتقمص شخصية صفوت الشريف على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

أحد أبطال فريق السماء الصافية: هدفنا رفع اسم بلدنا وتشريف مصر.. فيديو
التموين تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم..فيديو
هشام الجخ يكشف سر رفضه نشر صور زوجته على السوشيال ميديا.. فيديو
اللي زيك.. هشام الجخ يبدع في إلقاء أحدث قصيدة كتبها.. فيديو
شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟