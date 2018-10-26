شاهد.. احتفالية مركز إعلام السويس لتكريم أبطال المحافظة في حرب أكتوبر

عرض الإعلامي مصطفي بكري تقرير فيديو عن احتفالية مركز إعلام السويس لتكريم الأعضاء الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.



وقال عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إن يوم 24 أكتوبر العيد القومي للمحافظة يرجع إلي أذهان الشعب المصري، كم التضحية والفداء التي قام بها المصريون جيشا وشعبا خلال حرب أكتوبر المجيدة.



وأشار "رمضان"، إلي أن الأحداث السابقة تعطي الدرس في الفداء والتضحية للأجيال القدمة، وفخرا يمتد معهم إلي امد الدهر.