ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فوز أيدو فى الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس للمقاعد الأربعة الشاغرة والمشكلة برئاسة المستشار عبد الحميد عبد الجليل وتضم المستشار أحمد إسماعيل التى أدارها المستشار فرحان الغمرى عن فوز سعيد أيدو بمقعد فوق السن بعد أن حصل على 376 صوتا أمام منافسه مدحت شحاتة.

وأشارت اللجنة إلى حضور 446 من أعضاء الجمعية العمومية المسددين منهم 14 صوتا باطلا.

كانت الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس شهدت إقبالا من قبل أعضاء الجمعية العمومية اليوم الجمعة والتى فتح باب التصويت فى الساعة التاسعة صباحا تحت إشراف قضائى، برئاسة المستشار فرحان الغمرى المستشار القضائى لمحافظة السويس واللجنة العليا للانتخابات بالنادى برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المجيد عبد الجليل والمستشار أحمد إسماعيل.

حسمت أغلبية مقاعد الانتخابات بالتزكية ما عدا مقعد عضوية مجلس إدارة منتخب فوق السن والذى يتنافس عليه كل من سعيد ايدو ومدحت البلاع.
loading...

ترشيحاتنا

رد فعل عنيف من فلسطين على استقبال السلطان قابوس لـ نتنياهو في مسقط

مخطط قطري لإفساد المصالحة الفلسطينية

آية قرآنية حذر رسول الله من تلاوتها دون تفكر.. فيديو

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة السوبر المصرى السعودى بين الأهلى واتحاد جدة

قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

بلجيكا توجه ضربة عسكرية لفرنسا.. وماكرون يرد

حسين الشحات يكشف حقيقة عرض الأهلي.. فيديو

شاهد.. لقطات مرعبة لهبوط طائرة الأمير هاري وزوجته ميجان

القبض على رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة الرشوة

توفيق عكاشة يتقمص شخصية صفوت الشريف على الهواء

يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. صور تعرض لأول مرة للزعيم جمال عبد الناصر
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟