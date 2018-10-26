فوز أيدو فى الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس للمقاعد الأربعة الشاغرة والمشكلة برئاسة المستشار عبد الحميد عبد الجليل وتضم المستشار أحمد إسماعيل التى أدارها المستشار فرحان الغمرى عن فوز سعيد أيدو بمقعد فوق السن بعد أن حصل على 376 صوتا أمام منافسه مدحت شحاتة.



وأشارت اللجنة إلى حضور 446 من أعضاء الجمعية العمومية المسددين منهم 14 صوتا باطلا.



كانت الانتخابات التكميلية لنادى منتخب السويس شهدت إقبالا من قبل أعضاء الجمعية العمومية اليوم الجمعة والتى فتح باب التصويت فى الساعة التاسعة صباحا تحت إشراف قضائى، برئاسة المستشار فرحان الغمرى المستشار القضائى لمحافظة السويس واللجنة العليا للانتخابات بالنادى برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المجيد عبد الجليل والمستشار أحمد إسماعيل.



حسمت أغلبية مقاعد الانتخابات بالتزكية ما عدا مقعد عضوية مجلس إدارة منتخب فوق السن والذى يتنافس عليه كل من سعيد ايدو ومدحت البلاع.