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اقتصاد

اليوم.. انقطاع المياه عن بعض مناطق حي شرق المنصورة 6 ساعات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه ببعض مناطق حي شرق المنصورة وهي ( توريل الجديدةn - توريل القديمة - قولنجيل - جزء من جديلة ) وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم ؛ وذلك نظرًا لقيام الشركة باعمال احلال وتجديد وتركيب محابس بنطاق حي شرق المنصورة .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن
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