اليوم.. انقطاع المياه عن بعض مناطق حي شرق المنصورة 6 ساعات



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه ببعض مناطق حي شرق المنصورة وهي ( توريل الجديدةn - توريل القديمة - قولنجيل - جزء من جديلة ) وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم ؛ وذلك نظرًا لقيام الشركة باعمال احلال وتجديد وتركيب محابس بنطاق حي شرق المنصورة .



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن

