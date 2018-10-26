يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

تأهل فريق يد نادي الزمالك اليوم الجمعة ،إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ40 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد الفوز على كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 30-25 في نصف النهائي.



أنهى الزمالك الشوط الأول من المباراة لصالحه بنتيجة 16-13.



وصعد الزمالك إلى نصف النهائي بعدما تغلب على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 34-21 في ربع النهائي.



ومن المنتظر أن يواجه الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء اليوم بين فريقي الأهلي المصري والمجمع البترولي الجزائري.



جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب هذه البطولة عقب تغلبه على الترجي التونسي في المباراة النهائية للنسخة السابقة.