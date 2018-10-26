توفيق عكاشة يتقمص شخصية صفوت الشريف على الهواء

حذر الإعلامي توفيق عكاشة، من مهنة الإعلام؛ حيث أنها من أخطر المهن لمخاطبتها للعقل؛ مشيرا إلى أن السيطرة على الإعلام الآن عملية صعبة بعكس أيام الرئيس الأسبق السادات.وقلد "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، صوت صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، قائلا: "نحن في عصر السماوات المفتوحة"، مسترشدا بفترة حكم الرئيس السادات وسيطرته على الاعلام بكافة أنواعه قائلا: " ما كان يفعله الرئيس الراحل السادات من خلال مطبخه السياسي يتطلب منا مجهودا كبيرا لتنفيذه الآن".وأضاف "عكاشة" أنه أول مصري وعربي كشف عن حروب الجيل الرابع والخامس.