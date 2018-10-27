جدل في لجنة الإدارة المحلية حول المصالحة على تعديات الأراضي الزراعية

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن هناك حالة من الجدل داخل لجنة الإدارة المحلية، فيما يتعلق بالمصالحة على مخالفات البناء والتعديات الزراعية.



وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن اللجنة تري أن التصالح يكون فقط فى مخالفات البناء، بمعني إذا تم بناء 10 أدوار وكان قد تم تحديد 5 أدوا فقط، ففي هذه الحالة يكون هناك مصالحة، أما التعديات على الأراضي الزراعية، فلا مصالحة عليها.



وطالب النائب بأن تكون المصالحة شاملة جميع الحالات، وتكون هناك محاسبة للمتعدين بعد ذلك، تضامنًا معهم، لاسيما وأن تك الأراضي لم تعد صالحة للزراعة مرة أخري.