ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

جدل في لجنة الإدارة المحلية حول المصالحة على تعديات الأراضي الزراعية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم السياسي
قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن هناك حالة من الجدل داخل لجنة الإدارة المحلية، فيما يتعلق بالمصالحة على مخالفات البناء والتعديات الزراعية.

وأضاف "حجازي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن اللجنة تري أن التصالح يكون فقط فى مخالفات البناء، بمعني إذا تم بناء 10 أدوار وكان قد تم تحديد 5 أدوا فقط، ففي هذه الحالة يكون هناك مصالحة، أما التعديات على الأراضي الزراعية، فلا مصالحة عليها.

وطالب النائب بأن تكون المصالحة شاملة جميع الحالات، وتكون هناك محاسبة للمتعدين بعد ذلك، تضامنًا معهم، لاسيما وأن تك الأراضي لم تعد صالحة للزراعة مرة أخري.
loading...

ترشيحاتنا

سيدة تهشم رأس طليقها بشاكوش بسبب 40 جنيها بالصف

تعرفي على تتبيلة الكبدة والفراخ واللحم المشوي

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية من ملائكة الرحمة بمستشفى أسوان الجامعى .. فريق التمريض يحتفل بعيد ميلاد المريض حسن.. صور

هدى عبد الناصر: بابا كان مصوراتي محترف ولعيب تنس كبير.. فيديو

في عيد ميلاد إليسا.. 8 معلومات عن ملكة الإحساس

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

مفاجأة.. الأمير تشارلز يعترف: زواجي من ديانا كان خطأ فادحا

مفتي الجمهورية السابق يحذر من إشارة بالعين شائعة بين الكثيرين

وكيل تعليم دمياط : نسعى لإرساء مفهوم لا للدروس الخصوصية

برلماني: ملتزمون بأحكام الدستورية العليا في قانون الإيجار القديم

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته في دار السلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فيديو

شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر
كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو
يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو
أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟