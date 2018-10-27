مرض خطير بسبب الطقس البارد في الشتاء.. لن تتوقعه

توصلت دراسة حديثة إلى أن الطقس البارد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.



ووجدت الدراسة انه من المرجح أن يتسبب البرد هذا العام في امراض خطيرة تهدد الحياة في الأيام الباردة والمليئة بالرياح وبالتالى عدم توفر اشعة الشمس لاشكل الكافي.



واضافالتي قام بها الباحثين داخل الدراسة ان يمكن ان يتسبب انخفاض درجات الحرارة، فيمكن أن يتعرض بعض الأشخاص لمضاعفات خطيرة أبرزها النوبات القلبية بنسبة تقارب 10%، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال البروفسور ديفيد ايرلينج من جامعة لوند انه من المعتقد أن الطقس الجليدي يسبب تضيق الاوعية الدموية مما يحد من امدادات الاوكسجين في القلب، كما أن نزلات البرد والانفلونزا أكثر شيوعا خلال أشهر الشتاء ، التي ثبت أنها تزيد من خطر تعرض الأشخاص الضعفاء لنوبة قلبية.



وحلل الباحثون 16 سنة من الطقس ونسبة الإصابة بالأزمات القلبية من السجلات الوطنية السويدية بين عامي 1998 و 2013، فوجدوا أن أكثر من 274 الف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 89، أصيبوا بمضاعفات خلال فترة الشتاء.



قال البروفيسور ايرلينج: 'تعد عدوى الجهاز التنفسي والإنفلونزا عوامل اختطار معروفة للنوبات القلبية، وأظهرت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام زيادة بمقدار ستة أضعاف في تعرض الشخص لهجوم بالقلب بعد أسبوع من خوضه عدوى في الرئة أو الحلق، كما أن الطقس البارد قد يجعل الناس أقل نشاطا ويزيد من الرغبة الشديدة في الحصول على طعام مريح للدهون مما يؤدى إلى تدهور صحة القلب، وقد يكون سبب انخفاض فيتامين (د) في الجسم خلال أيام الشتاء.



وأضاف "إيرلينج"، أن الأدوية المتاحة لعلاج البرد يمكن أن تؤدي إلى عكس الآثار السيئة التي يتسبب بها الطقس البارد، وقال بأن "حاصرات بيتا والاسبرين من بين أدوية أخرى يمكن أن تقلل من الارتباطات المحتملة للمحفزات الخارجية من خلال توسيع الأوعية الدموية."