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أخبار البلد

روجينا تنعى ضحايا سيول البحر الميت: إنا لله وإنا إليه راجعون

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
محمد بدران
حرصت الفنانة روجينا، على تقديم العزاء فى ضحايا حادث الحافلة المدرسية بالأردن بسبب السيول التى ضربت البلاد، أمس الخميس، وعبرت عن حزنها على الأطفال الذين راحوا ضحية هذا الحادث الأليم، عبر موقع "انستجرام".

ونشرت روجينا صورة وعلقت قائلة: "‏الاردن.. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله نسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ، اليوم الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت.
روجينا تنعى ضحايا سيول البحر الميت: إنا لله وإنا إليه راجعون
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