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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: 3 أسباب وراء نجاح صاحبة السعادة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والاعلام جامعه القاهرة، تعليقا على نجاح برنامج صاحبة السعادة إن إسعاد مذيعه فى الأساس فضلًا عن تمتعها بحضور، والبرنامج يتناسب مع شخصيتها..

وأضافت ليلى عبد المجيد لـ صدى البلد أن نجاح البرنامج يرتبط بفريق العمل، من المخرج أحمد مراد ورئيس التحرير أحمد فايق، الذين اختاروا فكره غير مستهلكة خاصة أن البرنامج جاء بعد حالة الاحباط التى عانى منها المصريين بعد ثورة 2011 .

وأشارت إلى أن البرنامج يذكرنا بتاريخنا من خلال النماذج الرائعة من حياتنا، وتعرض منتجات الشركات التى كانت كلها صناعات مصرية، وتروى ذكريات عن أجيال قديمة وتحييها مع الأجيال الحالية، قائلة: "أعتقد أن نجاح البرنامج سيظل مستمر لأنه متجدد".

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة سيعرض قريبًا على شاشة قناة dmc ويحظى بشعبية هائلة من الجمهور والنقاد والإعلاميين.
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ليلى عبد المجيد: 3 أسباب وراء نجاح صاحبة السعادة

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