يحيى زكي: مقاضاة منتحل صفة رئيس لجنة التحقيق بنقابة الصيادلة

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الصيادلة على الفيسبوك، ان الدكتور يحيي زكي "أحد رموز وشيوخ مهنة الصيدلة فى مصر" فور تلقيه خطابا موقعا باسم ربيع محمد الدندراوى يدعي فيه أنه رئيس لجنة التحقيق بالنقابة العامة للصيادلة ، كلف مستشاره القانوني صلاح سليمان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ومن عاونه على ذلك.



وجاء الإنذار الموجه من المستشار القانوني لدكتور يحيي زكي ، "حيث فوجىء المنذر بخطاب محرر بتاريخ ١٥-١٠-٢٠١٨ موجه إليه من شخص يدعى د.ربيع محمد الدندراوى ويصف نفسه بأنه رئيس لجنة التحقيق بنقابة صيادلة مصر ، وتضمن الخطاب سالف البيان بضرورة حضور المنذر للجنة التحقيق بمقر النقابة يوم الأحد الموافق ٢٨-١٠-٢٠١٨ لسماع أقوال المنذر إليه بشأن ما يسمى بواقعة اقتحام النقابة العامة لصيادلة مصر مع بلطجية وتكسير أبواب النقابة وكسر خزنة مكتب النقيب".



وكان هذا الخطاب قد صدر من غير ذي صفه وغير مختص ، حيث قام المدعو ربيع محمد الدندراوى بانتحال صفة رئيس لجنة التحقيق ، مما يصبح معه الخطاب هو والعدم سواء ، وأن المنذر سوف يتخذ الاجراءات القانونية بصدد من قام بارسال هذا الخطاب ومن اشترك معه فى ذلك."



كما دعا الدكتور يحيي زكي جميع المتضررين من مثل هذه الخطابات إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بإرسالها.



جدير بالذكر أن المدعو ربيع الدندراوى هو أحد أتباع النقيب الموقوف الذين "ينتحلون" صفة عضوية مجلس النقابة وذلك من خلال الاستعانة ببعض البلطجية للسيطرة على مقر النقابة ومقر اتحاد المهن الطبية ومنع الأعضاء المنتخبين من الدخول وممارسة مهام مناصبهم ، كما دأب هذا الشخص على إرسال مثل هذه الخطابات بهدف إرهاب الصيادلة الرافضين لنهج البلطجة واستخدام البلطجية في الاعتداء على أعضاء المجلس والصيادلة.



ويذكر ان اعضاء نقابة الصيادلة على خلاف مع نقيب الصيادلة محيي عبيد.