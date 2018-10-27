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اقتصاد

تعرف علي كيفية حساب التعريفة الجمركية علي السيارات حال إلغاء الرسوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قالت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك المصرية، إن قرار تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، لتصل للنسبة 0% اعتبارا من العام المقبل؛ لم يتم حسمه حتى الآن.

وأكدت المصادر لـ"صدي البلد" أن مصر جمدت منذ العام الماضي عملية تخفيض الإعفاء الجمركي على السيارات بواقع 80% منذ يناير 2017.

وقالت المصادر إن هناك انقساما داخل مصلحة الجمارك بين أمرين اللجوء لتخفيض التعريفة الجمركية علي السيارات الأوروبية لنسبة 0% اعتبارا من أول يناير المقبل، أو ارجاء الاتفاقية، معتبرة ان الأمر متروك لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحسمه .
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