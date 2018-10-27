تعرف علي كيفية حساب التعريفة الجمركية علي السيارات حال إلغاء الرسوم

قالت مصادر مطلعة بمصلحة الجمارك المصرية، إن قرار تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات الواردة من أوروبا بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية، لتصل للنسبة 0% اعتبارا من العام المقبل؛ لم يتم حسمه حتى الآن.



وأكدت المصادر لـ"صدي البلد" أن مصر جمدت منذ العام الماضي عملية تخفيض الإعفاء الجمركي على السيارات بواقع 80% منذ يناير 2017.



وقالت المصادر إن هناك انقساما داخل مصلحة الجمارك بين أمرين اللجوء لتخفيض التعريفة الجمركية علي السيارات الأوروبية لنسبة 0% اعتبارا من أول يناير المقبل، أو ارجاء الاتفاقية، معتبرة ان الأمر متروك لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحسمه .