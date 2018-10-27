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برلمان

طلب إحاطة بشأن مصادرة هيئة التعمير لأراضي بمنطقة سهل التيمة ببورسعيد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
النائب بدير عبد العزيز
النائب بدير عبد العزيز
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عبد العزيز بدير،عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، للدكتور على عبد العال، موجه لوزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، حول مصادرة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لأراضي بعض الأهالي، بمنطقة سهل التيمة، بمحافظة بورسعيد.

وأضاف "بدير" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن أصحاب هذه الأراي التى تمت مصادرتها، كانوا قد اشتروها من حوالى 19 عام، بمبلغ مالي من إحدي الشركات، إلا أن الشركة كانت تسيطر على تلك الأراضي كوضع يد، مما دفع الهيئة لمصادرتها ووضعها فى مزاد علني.

وطالب النائب بأن تتم تقنين الأراضي لأصحابها، مقابل مبالغ مالية عادلة.
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