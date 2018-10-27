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تعليم

نموذج محاكاة للبرلمان المصرى بجامعة القاهرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:38 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت نورهان فؤاد مسؤولة العلاقات العامة بجامعة القاهرة، عن بدء الدورات لنموذج محاكاة مجلس النواب الأسبوع المقبل، بمحاضرة تعريفية لكل لجنة يحاكيها النموذج، وذلك بإشراف من رئاسة جامعة القاهرة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضحت نورهان في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن النموذج ينعقد في دورته ال 22 بمشاركة 4 لجان مؤكدة أنه لا يقتصر على طلاب كلية الإقتصاد و العلوم السياسية فقط ولكن يهدف إلى توعية الطلاب بنظام البرلمان ودورة.

يذكر أن نموذج محاكاة البرلمان المصرى، يحاكى المجالس الأربعة بمجلس النواب، وهى مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يختص بالنظر للسياسة الاقتصادية ومسائل النقد والإدخار، وسياسة الأجور والأسعار والتأمين والقروض، بالإضافة إلى شؤون التجارة الداخلية والتموين والتوزيع، ومجلس العلاقات الخارجية والذي يختص بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية والخارجية، ومجلس الدفاع والأمن القومى، والذى يختص بالبحث فى أمن الدولة الخارجي، وشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، ومجلس الشباب والرياضة والذى يختص بكل مايتعلق برعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية.
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