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إعلامي يطالب بتكريم أبو العينين لدوره في رفع اسم مصر عالميا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
هنأ الإعلامي محمد موسى، رجل الأعمال محمد أبو العينين؛ الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لحصوله على جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018 من أكبر منظمة ثقافية في إيطاليا.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين حصل على جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي بإيطاليا وهى جائزة دولية، قائلا: "الغريب أن الموضوع مش واخد حقه في التكريم في بلده، وفي مصر نايمين على ودانا".

ولفت إلى أنه يجب أن نهتم بتكريم رموزنا في الداخل، حيث أنهم يرفعون اسم مصر عاليا، مؤكدا أن أبو العنين لعب دورًا في تحسين العلاقات مصر مع إيطاليا.

وتابع موسي: "محمد أبو العينين رجل أعمال مصري بيتكرم والعالم كل يتكلم عليه لازم نكرمه في مصر؛ خاصة أنه أول شخصية عربية تحصل على هذه الجائزة ".
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