الملكة ماكسيما بإطلالة أنيقة وجذابة في حفل عشاء.. صور

شاركت الملكة ماكسيما ملكة كامبردج، أعضاء العائلة المالكة في مأدبة عشاء على شرف زوجها الملك ويليام ألكسندر، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابه للغاية كما هو معتاد عنها دائما وهو ما أشار له جميع محبيها.



وارتدت الملكة ماكسيما فستانا أزرق غامقا مزينا بقطعة شفافة من الأعلى من على الكتفين والذراعين، والذي يتوسطه بروش كبير باللون السيلفر على شكل فيونكة، وهو ما اكمل إطلالتها بشكل كبير.



واعتمدت ماكسيما تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى لتبرز من جمال ملامحها الرقيقة، بالإضافة إلى اختيارها ماكياج هادئا للغاية حيث اعتمد على إبراز جمال عينيها وملامحها الجذابة.



ولم تتكلف ماكسيما الكثير من الاكسسوارات فاختارت أن ترتدي تاجا كبيرا باللون السيلفر مع قرطين وانسيال على يديها، وبذلك تكمل إطلالتها بجانب امساكها لحقيبة باللون السيلفر الناعم.



وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها، وتم نشرها عبر الصفحة الرسمية على إنستجرام للعائلة الملكية.