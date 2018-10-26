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اقتصاد

شلبي: المنطقة الصناعية بالسودان خطوة لاستعادة مكانتنا بإفريقيا اقتصاديا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أكدت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيادة التعاون المصري مع دول الجوار الإفريقي، تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد والأمن القومي، مشيدة بإعلان مصر إنشاء منطقة صناعية بالسودان، من شأنه تعزيز المزيد من التعاون بين الجانبين.

وقالت "شلبي" لـ"صدي البلد" إن النفاذ لإفريقيا يعتبر أهم الأولويات في الوقت الراهن، معتبرة أن ذلك الملف أصبح محل اهتمام من القيادة السياسية لاستعادة مكانة مصر إفريقيا مرة أخرى.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي للسودان الشقيق ليست الأولي من نوعها، ولكنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين، ووجود شراكة استراتيجية علي الجانب الاقتصادي خصوصا وأن الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات والخدمات الطبية وغيرها.

وأوضحت أن وجود منطقة صناعية مصرية علي الأراضي السودانية من شأنه دعم الصادرات المصرية، ويعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان، ومن ثم نفاذ الإنتاج المصري للسوق الإفريقي بصورة كبيرة، مما يدعم الاقتصاد القومي.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، السودان؛ لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، ضمن توجهات مصر للانفتاح على إفريقيا واستعادة مكانتها.
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