القنصل الأمريكي بالإسكندرية: سعداء بالعمل مع شركائنا في عروس البحر

شاركت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية اليوم الجمعة كراع رسمي لسباق النصف ماراثون الذي نظمته مجموعة Alex runners ، تحت رعاية القنصلية ووزارة الشباب والرياضة ، بداية من سان ستيفانو إلي قلعة قايتباي ذهابا وإيابا.



وحرصت القنصل الأمريكي بالإسكندرية نانسى كوربت علي المشاركة في النصف ماراثون ، وقالت " نحن في القنصلية الأمريكية سعداء بوجودنا معكم اليوم وبدعمنا لسباق نصف الماراثون الذي تنظمه Runners Alex للعام الثاني على التوالي في الوقت الذى ينضم فيه إلينا ثلاثة من الرياضيين الأمريكيين وهم تووم جريليك وجيرج ماير وليزا رانينسبيىجر ، وذلك ضمن برنامج الدبلوماسية الرياضية في وزارة الخارجية الأمريكية".



وأضافت " لقد استمتعنا بالعمل مع شركائنا في الإسكندرية في تنظيم هذا السباق ضمن الأنشطة المتنوعة للقنصلية العامة الأمريكية بالاسكندرية ، ونتطلع إلى المزيد من هذه الأنشطة المفيدة للمجتمع ، وأنا سعيدة جدا بوجود مشاركين من كل الأعمار في هذا الحدث المميز ، وبالذات من السيدات والآنسات ، وأنا أتمنى أن أرى المزيد هنا في الإسكندرية كل عام".



وتابعت " أود أن أشكر شركاءنا فى Runners Alex على مجهودهم فى إخراج هذا اليوم".