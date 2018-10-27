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أخبار البلد

مجلس نقابه الصيادلة: نشكر رئيس اتحاد المهن الطبية لتبرعه بأرباحه للاتحاد

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
محمد غالي
نشر مجلس نقابة الصيادلة علي الصفحه الرسميه بالفيس بوك خالص شكره لرئيس اتحاد المهن الطبية حسين خيري لتبرعه بما تقاضاه من أموال كنسب أرباح من شركة المهن الطبية للاستثمار والتي يمثل بها رئيس الاتحاد .

ودعا المجلس باقى ممثلي الاتحاد بالشركات إلى المبادرة بالتبرع بما تقاضوه أسوة برئيس الاتحاد الذي قام برد نسب الأرباح كاملة سنتين متتاليتين حتى الآن أكثر من ٧٦ ألف جنيه نسب أرباح عن سنة ٢٠١٦ وأكثر من ٨٢ ألف جنيه نسب أرباح عن سنة ٢٠١٧.

تؤكد النقابة على واجب رئيس للاتحاد بمنع التربح ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات على الجميع.
مجلس نقابه الصيادلة: نشكر رئيس اتحاد المهن الطبية لتبرعه بأرباحه للاتحاد
مجلس نقابه الصيادلة: نشكر رئيس اتحاد المهن الطبية لتبرعه بأرباحه للاتحاد
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