على مائدة قمة وادي النيل.. السيسي والبشير يكثفان جهودهما لتوطيد العلاقات الثنائية.. عربية النواب: العلاقات بين البلدين إستراتيجية في المقام الأول.. ونائب: الخرطوم قبلة اقتصادية تجارية للعالم العربي

عربية النواب:
قمة الخرطوم تفتح آفاقا واسعة للتعاون بين مصر والسودان
المحافظين:
المحافظين:
زيارة الرئيس للسودان للتقارب بين الشمال والجنوب
نائب:
نائب:
السودان سلة الغذاء للدول العربية وعمق مصر الاستراتيجي
لاقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم أمس، ترحابًا وإشادة كبيرة من نواب البرلمان، بعد النتائج المرجوة التى حققتها قمة وادي النيل.
يعتبر لقاء السيسي والبشير، الـ 24، منذ تولي السيسي الحكم، نتج عنه مجموعة من الاتفاقيات والتعاون المشترك بين البلدين، منها توقيع وثيقة شرف إعلامي، واتفاقية لإنشاء سكة حديد بين سيدي جابر والخرطوم، وغيرها من الاتفاقيات تعمل على تركيز التعاون
بداية، أشاد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنتائج قمة الخرطوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير والتي شهدت استعراض أوجه التعاون الثنائي، والاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والكهرباء، تشجعيا للمشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن هذه القمة ناجحة وحققت جميع أهدافها وتفتح آفاقا واسعة لصالح شعبى وادى النيل.
وأكد " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم إن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان حققت العديد من النتائج الإيجابية لصالح البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان إستراتيجية في المقام الأول، وهو ما يدفع القيادة السياسية إلى دعم الحكومة السودانية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، التزاما من مصر بواجبها تجاه الشعب السوداني مؤكدا أن الجميع يعلم ويدرك تماما أن السودان سيظل جزءا لا يتجزأ من الدولة المصرية، نظرا لما يجمع البلدين من الروابط المشتركة مثل نهر النيل وعلاقات المصاهرة، مؤكدا أن حدود مصر دائما ما كانت مفتوحة لأبناء الخرطوم، في ظل استضافة القاهرة بين 3 و4 ملايين سوداني، وتمتعهم بنفس الحقوق الممنوحة للمصريين دون أي تمييز وأكد النائب أحمد رسلان أن القمة المصرية السودانية ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة والخرطوم.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل بين مصر والسودان لما فيه صالح الشعبين، مؤكدا أن هناك خصوصية العلاقات المصرية السودانية، التي تستوجب ضرورة العمل على تفعيل أطرها وآلياتها، بهدف دفع التعاون والتكامل بين الدولتين الشقيقتين إلى آفاق جديدة، تتواءم مع التحديات الحقيقية التى تواجه المنطقة مطالبا من حكومتى مصر والسودان الاسراع فى تنفيد جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.
فيما قال د إبراهيم مطر، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بحزب المحافظين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان الشقيقة وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير ستشهد فتح مجالات التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة بين أبناء القارة الأفريقية.
وأضاف مطر، أن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير، واللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتى ترسيخا للتعاون المشترك المثمر بينهما خاصة أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.
وشدد على ضروره زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان والذى يبلغ حاليا مليار دولار فقط، وهو أمر لا يرتقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.
ونوه مطر أنه هناك العديد من الملفات الاقتصادية والتى يمكن أن تزيد حجم التبادل التجاري والتعاون الوثيق بين البلدين وعلى رأسهم مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء وهو ما يعد نقطة انطلاق ليشمل القارة الأفريقية بما يساهم فى توفير احتياجات السودان والدول الأفريقية الشقيقة مستقبلا باحتياجاتها من الطاقة مما ينعكس على النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدلات التنمية والإنتاج وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ولفت إلى أن الجالية السودانية بمصر تقترب من 4 ملايين سوداني يعيشون بكل أمان وحرية فى بلدهم الثانى مصر دون أى تفرقة فى الحقوق والواجبات كما هو الحال فى السودان الشقيق .
ويرى مطر، إلى أن الزيارة تهدف للتقارب بين السودان شمالا وجنوبا وهو أمر حيوى وهام لاستقرار المنطقة، وحول ملف سد النهضة ذلك الملف يعد ملفا إقليميا لا يتوقف على مصر والسودان وإثيوبيا فحسب بل تمتد أثاره لتشمل باقى الدول الأفريقية والمنطقة وهو ما يستدعى الوصول لحلول تضمن حقوق الأطراف المختلفة وتكون مصدرا للتنمية والازدهار والتعاون المشترك وليس للنزاعات والاختلافات ومؤكدا أن تعزيز العلاقات بين مصر والسودان يصب في ليس فى مصلحتهما فقط بل يمتد ليشمل المنطقة بأسرها متمنيا زيارة الرئيس السودانى لبلد الثانى مصر فى وقت قريب تأكيدا لأواصر المحبة والصداقة بين الزعيمين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن العلاقة الاستراتيجية والأخوية بين مصر والسودان، يجب أن تنعكس على الملف الاقتصادي، لتعود بالنفع على البلدين.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن السودان من الممكن أن تكون السلة الغذائية للدول العربية كلها، وليست مصر فقط، بشرط أن نقوم باستغلالها على الوجه الأمثل.
ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى ضرورة عمل مشروع تجاري زراعي بين مصر والسودان، لإكتفاء حاجتنا من المحاصيل الاستراتيجية بين البلدين، على رأسها القمح، والقطن.
لاقت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم أمس، ترحابًا وإشادة كبيرة من نواب البرلمان، بعد النتائج المرجوة التى حققتها قمة وادي النيل.
يعتبر لقاء السيسي والبشير، الـ 24، منذ تولي السيسي الحكم، نتج عنه مجموعة من الاتفاقيات والتعاون المشترك بين البلدين، منها توقيع وثيقة شرف إعلامي، واتفاقية لإنشاء سكة حديد بين سيدي جابر والخرطوم، وغيرها من الاتفاقيات تعمل على تركيز التعاون
بداية، أشاد النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بنتائج قمة الخرطوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير والتي شهدت استعراض أوجه التعاون الثنائي، والاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الصناعة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والكهرباء، تشجعيا للمشروعات الإنتاجية والخدمية المشتركة بين البلدين الشقيقين مشيرا إلى أن هذه القمة ناجحة وحققت جميع أهدافها وتفتح آفاقا واسعة لصالح شعبى وادى النيل.
وأكد " رسلان " فى بيان له أصدره اليوم إن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان حققت العديد من النتائج الإيجابية لصالح البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسودان إستراتيجية في المقام الأول، وهو ما يدفع القيادة السياسية إلى دعم الحكومة السودانية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، التزاما من مصر بواجبها تجاه الشعب السوداني مؤكدا أن الجميع يعلم ويدرك تماما أن السودان سيظل جزءا لا يتجزأ من الدولة المصرية، نظرا لما يجمع البلدين من الروابط المشتركة مثل نهر النيل وعلاقات المصاهرة، مؤكدا أن حدود مصر دائما ما كانت مفتوحة لأبناء الخرطوم، في ظل استضافة القاهرة بين 3 و4 ملايين سوداني، وتمتعهم بنفس الحقوق الممنوحة للمصريين دون أي تمييز وأكد النائب أحمد رسلان أن القمة المصرية السودانية ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح القاهرة والخرطوم.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة تعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التكامل بين مصر والسودان لما فيه صالح الشعبين، مؤكدا أن هناك خصوصية العلاقات المصرية السودانية، التي تستوجب ضرورة العمل على تفعيل أطرها وآلياتها، بهدف دفع التعاون والتكامل بين الدولتين الشقيقتين إلى آفاق جديدة، تتواءم مع التحديات الحقيقية التى تواجه المنطقة مطالبا من حكومتى مصر والسودان الاسراع فى تنفيد جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين.
فيما قال د إبراهيم مطر، رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بحزب المحافظين، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان الشقيقة وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير ستشهد فتح مجالات التعاون التجاري المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة بين أبناء القارة الأفريقية.
وأضاف مطر، أن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير، واللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتى ترسيخا للتعاون المشترك المثمر بينهما خاصة أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.
وشدد على ضروره زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان والذى يبلغ حاليا مليار دولار فقط، وهو أمر لا يرتقى إلى مستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.
ونوه مطر أنه هناك العديد من الملفات الاقتصادية والتى يمكن أن تزيد حجم التبادل التجاري والتعاون الوثيق بين البلدين وعلى رأسهم مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء وهو ما يعد نقطة انطلاق ليشمل القارة الأفريقية بما يساهم فى توفير احتياجات السودان والدول الأفريقية الشقيقة مستقبلا باحتياجاتها من الطاقة مما ينعكس على النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدلات التنمية والإنتاج وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ولفت إلى أن الجالية السودانية بمصر تقترب من 4 ملايين سوداني يعيشون بكل أمان وحرية فى بلدهم الثانى مصر دون أى تفرقة فى الحقوق والواجبات كما هو الحال فى السودان الشقيق .
ويرى مطر، إلى أن الزيارة تهدف للتقارب بين السودان شمالا وجنوبا وهو أمر حيوى وهام لاستقرار المنطقة، وحول ملف سد النهضة ذلك الملف يعد ملفا إقليميا لا يتوقف على مصر والسودان وإثيوبيا فحسب بل تمتد أثاره لتشمل باقى الدول الأفريقية والمنطقة وهو ما يستدعى الوصول لحلول تضمن حقوق الأطراف المختلفة وتكون مصدرا للتنمية والازدهار والتعاون المشترك وليس للنزاعات والاختلافات ومؤكدا أن تعزيز العلاقات بين مصر والسودان يصب في ليس فى مصلحتهما فقط بل يمتد ليشمل المنطقة بأسرها متمنيا زيارة الرئيس السودانى لبلد الثانى مصر فى وقت قريب تأكيدا لأواصر المحبة والصداقة بين الزعيمين والشعبين الشقيقين.
من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن العلاقة الاستراتيجية والأخوية بين مصر والسودان، يجب أن تنعكس على الملف الاقتصادي، لتعود بالنفع على البلدين.
وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن السودان من الممكن أن تكون السلة الغذائية للدول العربية كلها، وليست مصر فقط، بشرط أن نقوم باستغلالها على الوجه الأمثل.
ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى ضرورة عمل مشروع تجاري زراعي بين مصر والسودان، لإكتفاء حاجتنا من المحاصيل الاستراتيجية بين البلدين، على رأسها القمح، والقطن.