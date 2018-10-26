نجم الكرة الإماراتية يكشف سبب بكائه..فيديو

شهدت المباراة التي جمعت فريقي النصر والوحدة، موقفا غريبا حيث سقط اسماعيل مطر مهاجم فريق الوحدة أرضا وأجهش بالبكاء بعد أن سبه أحد الجماهير وذلك خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي.



وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية إلي هذا الموقف طوال مسيرته الطويلة.



وكشف مطر في تصريحات تليفزيونية: "بكيت بعدما سب أحدهم شقيقى رحمه الله ولا أريد من إدارة نادى النصر اتخاذ أي إجراءات ضده".



جدير بالذكر أن إسماعيل مطر أحد أبرز الاسماء في الكرة الإماراتية ويلعب منذ 2001 في صفوف نادي الوحدة وتمت إعارته عام 2009 للسد القطري ولكن عاد مرة أخرى إلي صفوف الوحدة.







