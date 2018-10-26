سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

كشفت امراة بدينة عن صدمتها بعد فقدانها 88 كيلوجراما من وزنها؛ عندما كانت تجاهد من أجل أن يتلاءم جسدها مع مقعد الطائرة، للذهاب في عطلة مع صديقاتها.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت كلير موراي، مديرة متجر سابقا، 35 عاما، من مدينة جلاسجو الاسكتلندية التي أكملت انقاص وزنها بفضل حمية من رقائق النقانق والبطاطس، إنها حين كانت بدينة؛ قال لها أحد الرجال: "ستكونين جميلة إذا لم تكونِ بهذا الدهن".



وتجاهلت "كلير" التعليقات القاسية، ولكنها كافحت من أجل إنقاص وزنها؛ لتتمكن من الجلوس بمقعد الطائرة متجهة في رحلة إلى تركيا عام 2015، ولهذا السبب تعهدت بتحويل حياتها بالكامل.



وبعد مجهود مضني تحولت السيدة السمينة إلى شخص في غاية النحافة حيث وصل وزنها إلى 63 كيلو، حيث ساعدها رفع الاثقال ان تفقد عدة كيلوهات من وزنها، إلا انها اجرت عملية بـ6 آلاف جنيه استرليني لإزالة 6 كيلو من الشحوم ببطنها.



وأصبحت "كلير" الآن مدربة لياقة بدنية، وتدير صالة ألعاب رياضية، وباتت تحب جسدها عن السابق.