خبراء: إنشاء المنطقة الصناعية بالسودان يدعم الصادرات المصرية.. وتوجهات من القيادة السياسية بالتواجد العميق في افريقيا

شلبي:
التواجد في افريقيا يدعم عودة مصر لمكانتها
بدر:
بدر:
السوق الافريقي واعد ومحل انظار دول العالم
ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار من اجراءات القيادة السياسية للتواجد بقوة داخل العمق الافريقي من خلال التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدين ان اعلان مصر انشاء منطقة صناعية داخل السودان من شأنه تعزيز الصادرات المصرية و استغلال المواد الخام المتاحة في افريقيا لدعم الانتاج المحلي.
وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان زيادة التعاون المصري مع دول الجوار الافريقي تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد و الأمن القوميين، مشيدة باعلان مصر بانشاء منطقة صناعية بالسودان، من شأنه تعزيز المزيد من التعاون بين الجانبين.
وقالت "شلبي" لـ"صدي البلد" إن النفاذ لإفريقيا يعتبر أهم الأولويات في الوقت الراهن معتبرة ان ذلك الملف أصبح محل اهتمام من القيادة السياسية واستعادة مكانة مصر مرة أخري.
وأشارت "شلبي" إلي أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان الشقيق ليست الأولي من نوعها ولكنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين ووجود شراكة استراتيجية علي الجانب الاقتصادي خصوصا وان الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات و الخدمات الطبية وغيرها.
واوضحت ان وجود منطقة صناعية مصرية علي الاراضي السودانية من شأنه دعم الصادرات المصرية و يعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان ومن ثم نفاذ الانتاج المصري للسوق الافريقي بصورة كبيرة، مما يدعم الاقتصاد القومي.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن تفكير مصر في انشاء منطقة صناعية بالأراضي السودانية من شأنه تعزيز الاقتصاد القومي بصورة أكبر و دعم الصادرات المصرية داخل القارة الافريقية، مؤكدا أن الأسواق الأفريقية واعدة وقادرة على جذب العديد من الاستثمارات والشركات العالمية للعمل فيه.
ووصف " العادلي" إفريقيا في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بأنها كنز يسعى العالم كله لاكتشافه، مشددة علي ضرورة الذهاب سريعا إلى السوق الأفريقية بشكل متكامل وليس فرديا في ظل وجود العديد من الفرص للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول القارة فضلا عن إقامة استثمارات مشتركة فى مختلفة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة والصناعات الهندسية.
واوضح " العادلي" أن مصر لديها مصالح كبيرة في القارة ولابد من تعويض سنوات الغياب ومحو الآثار السلبية لتلك السنوات فنحن لدينا فرص واعدة داخل تلك الأسواق حيث بدأت مصر العودة إلى مكانتها داخل القارة مرة أخرى.
وذكر أن مصر لديها دلالات اجتماعية وجغرافيا وتاريخية داخل القارة الأفريقية فضلا عن كونها بوابة أفريقيا، منوها بأن الزيارات الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه إلى الدول الأفريقية ساهمت بشكل كبير في تطور العلاقات بين مصر وبلدان القارة وانعكاسه على شتى مجالات التعاون.
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس لدولة السودان لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، ضمن توجهات مصر للانفتاح علي افريقيا واستعادة مكانتها.
ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار من اجراءات القيادة السياسية للتواجد بقوة داخل العمق الافريقي من خلال التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدين ان اعلان مصر انشاء منطقة صناعية داخل السودان من شأنه تعزيز الصادرات المصرية و استغلال المواد الخام المتاحة في افريقيا لدعم الانتاج المحلي.
وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان زيادة التعاون المصري مع دول الجوار الافريقي تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد و الأمن القوميين، مشيدة باعلان مصر بانشاء منطقة صناعية بالسودان، من شأنه تعزيز المزيد من التعاون بين الجانبين.
وقالت "شلبي" لـ"صدي البلد" إن النفاذ لإفريقيا يعتبر أهم الأولويات في الوقت الراهن معتبرة ان ذلك الملف أصبح محل اهتمام من القيادة السياسية واستعادة مكانة مصر مرة أخري.
وأشارت "شلبي" إلي أن زيارة الرئيس السيسي لدولة السودان الشقيق ليست الأولي من نوعها ولكنها تعكس عمق العلاقات بين البلدين ووجود شراكة استراتيجية علي الجانب الاقتصادي خصوصا وان الجانب السوداني يستعين بالخبرات المصرية في مجال الاستشارات و الخدمات الطبية وغيرها.
واوضحت ان وجود منطقة صناعية مصرية علي الاراضي السودانية من شأنه دعم الصادرات المصرية و يعزز من تنافسية الصناعة القومية والاستفادة من المواد الخام الرخيصة والمنتشرة في السودان ومن ثم نفاذ الانتاج المصري للسوق الافريقي بصورة كبيرة، مما يدعم الاقتصاد القومي.
وقال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن تفكير مصر في انشاء منطقة صناعية بالأراضي السودانية من شأنه تعزيز الاقتصاد القومي بصورة أكبر و دعم الصادرات المصرية داخل القارة الافريقية، مؤكدا أن الأسواق الأفريقية واعدة وقادرة على جذب العديد من الاستثمارات والشركات العالمية للعمل فيه.
ووصف " العادلي" إفريقيا في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بأنها كنز يسعى العالم كله لاكتشافه، مشددة علي ضرورة الذهاب سريعا إلى السوق الأفريقية بشكل متكامل وليس فرديا في ظل وجود العديد من الفرص للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول القارة فضلا عن إقامة استثمارات مشتركة فى مختلفة القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الزراعة والصناعات الهندسية.
واوضح " العادلي" أن مصر لديها مصالح كبيرة في القارة ولابد من تعويض سنوات الغياب ومحو الآثار السلبية لتلك السنوات فنحن لدينا فرص واعدة داخل تلك الأسواق حيث بدأت مصر العودة إلى مكانتها داخل القارة مرة أخرى.
وذكر أن مصر لديها دلالات اجتماعية وجغرافيا وتاريخية داخل القارة الأفريقية فضلا عن كونها بوابة أفريقيا، منوها بأن الزيارات الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه إلى الدول الأفريقية ساهمت بشكل كبير في تطور العلاقات بين مصر وبلدان القارة وانعكاسه على شتى مجالات التعاون.
وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس لدولة السودان لبحث سبل التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين، ضمن توجهات مصر للانفتاح علي افريقيا واستعادة مكانتها.