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تعليم

دار علوم القاهرة تنظم ندوة عن التحديات أمام الصحافة.. اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن تنظيم ندوة، بعنوان "التحديات التي تواجه الصحافة في ضوء التكنولوجيات الحديثة"، وذلك بحضور الدكتور شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام.

وأشار سعد أيمن مدير العلاقات العامة بالكلية في تصريح لـ صدى البلد ، إلى أن الندوة تقام اليوم السبت، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا داخل مبنى الكلية.

وتأتي المحاضرة في إطار المشروع الوطني الثاني الذي أطلقته كلية دار العلوم، ويستهدف تكوين قاعدة إعلامية وطنية تقوم بتفعيل الدعوة الرئاسية إلى بناء الإنسان المصري وإعادة اكتشاف هويته، وتعزيز الانتماء الوطني وحماية اللغة العربية وتعزيزها وتنمية الوعي ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة.
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