لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور

إستقبلت جامعة أسوان لجنة التقييم الخاصة بمسابقة إختيار أحسن جامعة من الجامعات المصرية طبقًا للمعايير والأسس المحددة وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإختيار أفضل جامعة مصرية فى إطار حرصه بالإهتمام بالتعليم العالى والبحث العلمى.



صرح بذلك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والذى أشار إلى أن اللجنة تفقدت مقر الجامعة بأسوان الجديدة بإعتباره صرحا تعليميا تنمويا حيث شهد هذا المقر نهضة كبيرة خلال الفترة الماضية فى ظل توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.



وقال أحمد غلاب بأن اللجنة عقدت لقاء مع طلاب الجامعة ، كما تفقدت اللجنة المعرض الخاص بأعمال وإبتكارات وإختراعات الطلاب من كليات العلوم والهندسة والطاقة والزراعة والأثار والتربية النوعية وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة وعمداء الكليات بالجامعة.



وأشار "غلاب" إلى أن طلاب كلية تربية نوعية قدموا فقرات فنية ، كما تفقدت اللجنة المدرجات والأقسام بالكليات والمعامل والمكتبات والمبانى الجديدة وشاهدت عرض فيديو عن الجامعة وكلياتها وبرامجها المتميزة ومنشآتها الجديدة.

