ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
إستقبلت جامعة أسوان لجنة التقييم الخاصة بمسابقة إختيار أحسن جامعة من الجامعات المصرية طبقًا للمعايير والأسس المحددة وذلك بناء على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإختيار أفضل جامعة مصرية فى إطار حرصه بالإهتمام بالتعليم العالى والبحث العلمى.

صرح بذلك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والذى أشار إلى أن اللجنة تفقدت مقر الجامعة بأسوان الجديدة بإعتباره صرحا تعليميا تنمويا حيث شهد هذا المقر نهضة كبيرة خلال الفترة الماضية فى ظل توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وقال أحمد غلاب بأن اللجنة عقدت لقاء مع طلاب الجامعة ، كما تفقدت اللجنة المعرض الخاص بأعمال وإبتكارات وإختراعات الطلاب من كليات العلوم والهندسة والطاقة والزراعة والأثار والتربية النوعية وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة وعمداء الكليات بالجامعة.

وأشار "غلاب" إلى أن طلاب كلية تربية نوعية قدموا فقرات فنية ، كما تفقدت اللجنة المدرجات والأقسام بالكليات والمعامل والمكتبات والمبانى الجديدة وشاهدت عرض فيديو عن الجامعة وكلياتها وبرامجها المتميزة ومنشآتها الجديدة.
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
لجنة اختيار أفضل جامعة بمصر تصل أسوان.. صور
loading...

ترشيحاتنا

قتله حداد بـ فأس.. كشف غموض العثور على جثة عامل بمصرف في كفر الشيخ

آية قرآنية أوصى النبي بتلاوتها والنظر إلى السماء عند الاستيقاظ ليلا

شاهد.. عصابة تهرب المخدرات بطائرة دون طيار داخل سجن بـ بريطانيا

بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو

ضابط مصري: وزير الدفاع الروسي كرمني بمسابقة المباريات الحربية بالصين وموسكو

صدام جديد مرتقب بين تركيا وأمريكا

مريم ابنة كفر الشيخ تمثل مصر في مسابقة تحدي القراءة بدبي.. صور

منتخب الناشئين يضم 3 لاعبين من الأهلي

نائبة تطالب بفصل معلمي الدروس الخصوصية

العراق يوجه صفعة قاسية لإيران

أبرز الأحداث الفنية خلال الأسبوع.. دخول مي حلمي المستشفى ورحيل عمر الشيخ ومرض إلهام شاهين الأبرز

مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
شاهد.. صور تعرض لأول مرة للزعيم جمال عبد الناصر
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟