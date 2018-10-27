إفريكسيم بنك: نستهدف إنشاء 700 مصرف أفريقي بنهاية العام المقبل

قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك"، إن البنك قام انشاء 170 بنكا علي مستوي افريقيا من إجمالي 700 بنكا بنهاية العام المقبل، للقيام بدور وسيطا لدعم التجارة البنية في القارة السمراء.



وأضاف " كامل" في تصريحات له اليوم،ان " افريكسيم بنك" يقوم باجراءات لدعم تحسين البنية التحتية للجهاز المصرفي الافريقي من بينها تنزانيا لتيسر الخدمات البنكية بأسلوب سلس لجذب ثقة العملاء بتكلفة مخفضة و التنسيق فيما بينها لدعم التجارة الافريقية.



وذكر أن هناك اجراءات لدي البنك بتسوية المعاملات التجارية الدولية للوارادات الحرجة لصالح إفريقيا وتيسير عمليات شراء المعدات اللازمة لانتاج السلع التصديرية بالاضافة لاصدار تعهدات التسديد غير القابلة للإلغاء وخطابات تأكيد الاعتماد.

