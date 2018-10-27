ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

إفريكسيم بنك: نستهدف إنشاء 700 مصرف أفريقي بنهاية العام المقبل

السبت 27/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك"، إن البنك قام انشاء 170 بنكا علي مستوي افريقيا من إجمالي 700 بنكا بنهاية العام المقبل، للقيام بدور وسيطا لدعم التجارة البنية في القارة السمراء.

وأضاف " كامل" في تصريحات له اليوم،ان " افريكسيم بنك" يقوم باجراءات لدعم تحسين البنية التحتية للجهاز المصرفي الافريقي من بينها تنزانيا لتيسر الخدمات البنكية بأسلوب سلس لجذب ثقة العملاء بتكلفة مخفضة و التنسيق فيما بينها لدعم التجارة الافريقية.

وذكر أن هناك اجراءات لدي البنك بتسوية المعاملات التجارية الدولية للوارادات الحرجة لصالح إفريقيا وتيسير عمليات شراء المعدات اللازمة لانتاج السلع التصديرية بالاضافة لاصدار تعهدات التسديد غير القابلة للإلغاء وخطابات تأكيد الاعتماد.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: كرشي مزعلني وتعبني.. فيديو

رد فعل عنيف من فلسطين على استقبال السلطان قابوس لـ نتنياهو في مسقط

نائبة تطالب بفصل معلمي الدروس الخصوصية

نجم الكرة الإماراتية يكشف سبب بكائه..فيديو

بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو

قطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها مجدي الهواري

توفيق عكاشة: أقسم بالله أنا باخد مرتب لا يتوقعه أحد.. فيديو

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

شاهد.. فتاة يمكنها كشف الزلازل بقدميها

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

حماية المستهلك: تعويض كل من يعاني من عدم حصوله على سرعة الإنترنت المتعاقد عليها
مشروع قانون لمنح الموظف 80% من قيمة راتبه عند سن المعاش
حماية المستهلك: تسعيرة المحمول والإنترنت في مصر أقل من دول كثيرة بالعالم .. فيديو
ابنة عبد الناصر تكشف أسرارا عن حياة والدها.. وتوجه طلبا للسيسي.. فيديو
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟