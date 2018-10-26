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رياضة

رقم قياسي مميز للحارس المصري محمد عواد مع الوحدة بالدوري السعودي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:21 م
صدى البلد
نور عادل
حقق المحترف الدولي المصري محمد عواد، حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، رقما قياسيا مميزا، مع فريقه بالدوري السعودي هذا الموسم.

ونجح محمد عواد ان يكون هو صاحب افضل نسبة إنقاذ في الدوري السعودي بعد مرور 7 جولات من الدوري حتى الآن.

وتصدى محمد عواد لـ24 تسديدة من أصل 28 تسديدة بنسبة نجاح 85.7%.

واهتزت شباك محمد عواد مع فريق الوحدة 5 مرات فقط؛ الأمر الذي جعل الفريق صاحب ثاني اقوى خط دفاع بفارق هدف وحيد عن نادي النصر متصدر الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.
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