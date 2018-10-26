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برلمان

طاقة البرلمان تناقش مشروع قانون الثروة المعدنية الأسبوع المقبل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:07 م
من اجتماع لجنة الطاقة
من اجتماع لجنة الطاقة والبيئة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون الثروة المعدنية، بعد تقديمه من الحكومة ممثلة فى وزارة البترول.

وأضاف "حسان" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأننا سنعمل خلال مناقشة مشروع القانون، على خروجه بالشكل الذى يمًكن المستثمرين، سواء مصريين أو أجانب، من الاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، على أنه رغم ما تتمتع به مصر من ثروة معدنية، إلا أن الحكومة لم تقم بالإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع.

وتعكف وزارة البترول حاليًا، على إعداد مشروع قانون خاص بالثروة المعدنية، حيث أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الوزارة لا تزال تدرس اختيار أفضل الحوافز، لجذب المستثمرين فى قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن القانون سيعمل على توفير المنفعة العادلة بين الحكومة والمستثمر.
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