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أخبار البلد

مدير منظمة الطيران العربية يشارك في الاجتماع الدولي بالمغرب

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
شارك عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، في فعاليات المعرض الدولي للطيران بالمغرب.

والتقي "منار" خلال مشاركته في المعرض أيمون برينان المدير العام للوكالة الأوروبية للسلامة والملاحة الجوية، حيث بحث سبل تعزيز التعاون ومواصلة تنفيذ البرامج وفق اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين لتشمل مجالات جديدة في قطاع إدارة الحركة الجوية.

من جانب اخر استقبل مدير المنظمة لويس فونسكا دو ألميدا المدير العام للمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي بباريس حيث تناول الموضوعات المشتركة في الملاحة والسلامة الجوية في التنظيم المشترك لبعض الأنشطة الفنية خلال السنوات المقبلة.
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