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محافظات

دورة متخصصة في اللغة الإنجليزية للكوادر بالاقصر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
.دورة متخصصة فى اللغة
.دورة متخصصة فى اللغة الإنجليزية للكوادر بالاقصر
شمس يونس
أقام رواق الأزهر فرع الأقصر، ورشة تدريبية للكوادر المتخصصة في اللغة الإنجليزية بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والسفارة الأمريكية "المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية" والمجلس الثقافى البريطاني.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، المشرف العام على الرواق الأزهري فرع الأقصر، إن هذه الورشة مجانية، وتستهدف تدريب (70) متخصصًا من أبناء محافظة الأقصر دون تمييز أو شروط.

من جانبه، أوضح فهد محمد الصغير، منسق الرواق الأزهري فرع الأقصر، أن ثلاث محاضرات تم إلقاؤها خلال ورشة التدريب، حيث قامت الدكتورة إجلال الجمل، المدرس بجامعة "نوتنج هيل" البريطانية فرع القاهرة، ورئيس اللجنة المهنية بالجامعة الأمريكية، بإلقاء محاضرة تحت عنوان "الاستماع الفعَّال داخل الفصل"، كما ألقت الدكتورة غادة أبو الحسن، رئيس اللجنة المهنية للمجموعات الخاصة بمؤسسة نايل تيسول، محاضرة تحت عنوان "كيفية تقديم وكتابة الموضوعات المتنوعة داخل الفصل"، وقدمت الدكتورة نهلة جلال، المدرب المعتمد بالجامعة الأمريكية ورشة عمل عن كيفية تدريس الكلمات والمفردات.
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