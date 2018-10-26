السلع التموينية تتعاقد على شراء 470 ألف طن قمح

تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء ٤٧٠ ألف طن قمح.



وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنه تم شراء ٦٠ ألف طن قمح ـمريكي، و٦٠ ألف طن قمح أوكراني، و ٣٥٠ ألف طن قمح روسي، وذلك للشحن في الفترة من ١١ إلى ٢٠ ديسمبر المقبل.