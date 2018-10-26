ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

السلع التموينية تتعاقد على شراء 470 ألف طن قمح

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
تعاقدت هيئة السلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء ٤٧٠ ألف طن قمح.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريحات مساء اليوم الجمعة، إنه تم شراء ٦٠ ألف طن قمح ـمريكي، و٦٠ ألف طن قمح أوكراني، و ٣٥٠ ألف طن قمح روسي، وذلك للشحن في الفترة من ١١ إلى ٢٠ ديسمبر المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

سيدة بدينة تتحول إلى مدربة كمال أجسام بسبب مقعد طائرة .. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

مخطط قطري لإفساد المصالحة الفلسطينية

رقم قياسي مميز للحارس المصري محمد عواد مع الوحدة بالدوري السعودي

شاهد.. عصابة تهرب المخدرات بطائرة دون طيار داخل سجن بـ بريطانيا

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

بلجيكا توجه ضربة عسكرية لفرنسا.. وماكرون يرد

حسين الشحات يكشف حقيقة عرض الأهلي.. فيديو

أبو العينين: وقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو

صدام جديد مرتقب بين تركيا وأمريكا

من الإفلاس لمحاولة الانتحار.. رحلة المغنية الأيرلندية مع اعتناق الإسلام.. صور

علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. صور تعرض لأول مرة للزعيم جمال عبد الناصر
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟