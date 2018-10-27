اليوم.. محاكمة قاتل زوجته في دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته فى دار السلام.



كشفت تحقيقات المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، عن قيام المتهم عماد مصطفى بقتل زوجته المجنى عليها رشا كامل حنفى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لتنفيذ مأربه أسلحة بيضاء ثلاث "سكاكين" ودعاها لمحادثتها بمسكنه ضامرا فى نفسه شرا، ولما ظفر بها أشهر سلاحه الأول وطعنها فى مواطن الحياة بجسدها، حتى فارقت الحياة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على للنحو المبين بالتحقيقات