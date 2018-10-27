ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة قاتل زوجته في دار السلام

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على النمر، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات، وأمانة سر خالد شعبان وشريف محمد، اليوم السبت، محاكمة المتهم بقتل زوجته فى دار السلام.

كشفت تحقيقات المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، عن قيام المتهم عماد مصطفى بقتل زوجته المجنى عليها رشا كامل حنفى عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لتنفيذ مأربه أسلحة بيضاء ثلاث "سكاكين" ودعاها لمحادثتها بمسكنه ضامرا فى نفسه شرا، ولما ظفر بها أشهر سلاحه الأول وطعنها فى مواطن الحياة بجسدها، حتى فارقت الحياة قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على للنحو المبين بالتحقيقات
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: أنا أسوأ شيء حدث لروسيا

الأمير علي ابن الحسين يوجه الشكر لنادي ليفربول

طعيمة وعز ونابلسي يحصدون نصيب الأسد في نساي

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا للوصل الإماراتي

برلماني: ملتزمون بأحكام الدستورية العليا في قانون الإيجار القديم

الزروقى يشيد بقدرة مصر العالية على تنظيم الأحداث العالمية

نظام رجيم متوازن وسريع لحرق الدهون

لفتة إنسانية من ملائكة الرحمة بمستشفى أسوان الجامعى .. فريق التمريض يحتفل بعيد ميلاد المريض حسن.. صور

شاهد.. خطابات سرية من عبد الحكيم عامر لـ جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة

قطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها مجدي الهواري

هدى عبد الناصر تكشف أسرار من منزل والدها وقت خطاب التنحي.. فيديو

ترامب يرفض مواساة أوباما وكلينتون على خلفية قضية الطرود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فيديو

شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر
كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو
يرى الألحان بإحساسه ..عازف ناي كفيف يعزف بدون نوتة موسيقية.. فيديو
أستاذ طب نفسي: ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية بسبب السوشيال ميديا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟