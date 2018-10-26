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توفيق عكاشة يعلن مكان اختفاء أبو بكر البغدادي على الهواء

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
سخر الإعلامي توفيق عكاشة من الاختفاء السريع لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي؛ مرددا: «البغدادي اتبخر.. زي العفريت اللي بيطلع من مصباح علاء الدين، عمل مهمته ومشي، يمكن نلاقيه مستخبي تحت الأرض».

وعلى جانب آخر، طالب عكاشة، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « مصر اليوم » المذاع علي فضائية « الحياة»؛ بمحاربة الإرهاب والإرهابيين والأفكار المتطرفة بالعمل؛ قائلا: «صدقوني أنا خايف عليكم وعلى البلد دي، والبلد دي هتتقدم بيكم أنتم، مش بالوزارات ولا المجالس، لأ بالناس».

وأوضح عكاشة أنه حريص على مصلحة مصر والمصريين بصورة كبيرة، متمنيا أن تتقدم خلال الفترة المقبلة، وتصبح واحدة من أكبر الدول في العالم.
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