أسامة الأزهري يعرض صورا نادرة للشيخ إبراهيم خليل .. فيديو

عرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، صورا نادرة للعالم الأزهري الشيخ إبراهيم خليل مفتي إريتريا الأسبق.



وعرض الأزهري، خلال برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي" صورا للشيخ إبراهيم خليل بعد عودته من مصر إلى بلده اريتريا، وصورا له مع عدد من العلماء في جامع الخلفاء الراشدين، ومع رئيس بعثة الأزهر في اريتريا وصور تشييع جثمانه.



وقال الأزهري، إن مصر كانت تقدم للأشقاء في إفريقيا متطلباتهم المعرفية من خلال إعداد كوكبة من العلماء أمثال الشيخ إبراهيم مختار مفتي اريتريا الأسبق، الذي يعد نموذجا قام الأزهر الشريف بتشييده وبنائه ليسافر لبلاده ويتولى العديد من الوظائف التي تثبت أن شعبه كان موفقًا ومسددًا حين أرسل أبناؤه ليدرسوا في الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر بنى علاقة كبيرة بين الأمم والشعوب المختلفة.

