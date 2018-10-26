ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أسامة الأزهري يعرض صورا نادرة للشيخ إبراهيم خليل .. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
محمود ضاحي
عرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، صورا نادرة للعالم الأزهري الشيخ إبراهيم خليل مفتي إريتريا الأسبق.

وعرض الأزهري، خلال برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي" صورا للشيخ إبراهيم خليل بعد عودته من مصر إلى بلده اريتريا، وصورا له مع عدد من العلماء في جامع الخلفاء الراشدين، ومع رئيس بعثة الأزهر في اريتريا وصور تشييع جثمانه.

وقال الأزهري، إن مصر كانت تقدم للأشقاء في إفريقيا متطلباتهم المعرفية من خلال إعداد كوكبة من العلماء أمثال الشيخ إبراهيم مختار مفتي اريتريا الأسبق، الذي يعد نموذجا قام الأزهر الشريف بتشييده وبنائه ليسافر لبلاده ويتولى العديد من الوظائف التي تثبت أن شعبه كان موفقًا ومسددًا حين أرسل أبناؤه ليدرسوا في الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر بنى علاقة كبيرة بين الأمم والشعوب المختلفة.
loading...

ترشيحاتنا

رقم قياسي مميز للحارس المصري محمد عواد مع الوحدة بالدوري السعودي

مريم ابنة كفر الشيخ تمثل مصر في مسابقة تحدي القراءة بدبي.. صور

قتله حداد بـ فأس.. كشف غموض العثور على جثة عامل بمصرف في كفر الشيخ

بشرى سارة من وزارة الزراعة عن أسعار البطاطس.. فيديو

شاهد.. عروس مصرية تشعل حفل زفافها: اتجوزته اتجوزته

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا لـ اليد

يد الزمالك إلى نهائى بطولة افريقيا بعد الفوز على كينشاسا

شاهد.. لقطات مرعبة لهبوط طائرة الأمير هاري وزوجته ميجان

بسبب زفاف ومأتم.. إصابة ١٠ فى مشاجرة بـ الشوم والعصي بين عائلتين في المنيا

آية قرآنية حذر رسول الله من تلاوتها دون تفكر.. فيديو

صواريخ غزة تضيء سماء إسرائيل.. فيديو

توفيق عكاشة: كرشي مزعلني وتعبني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

سفراء العالم بمصر يشهدون تجربة العلاج بالدفن في رمال الوادي الجديد.. صور

20 صورة تكشف أناقة لجين عمران فى عيد ميلادها

فيديو

شاهد.. صور تعرض لأول مرة للزعيم جمال عبد الناصر
مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات
قائد فريق السماء الصافية يكشف سر تفوق مصر بمسابقة المباريات الحربية الدولية
أبو العينين بعد حصده جائزة الشرف والعطاء الاجتماعي لعام 2018: السيسي بنى مصر الحديثة وحافظ على أمنها.. ووقفت في وجه إسرائيل لمساندة الفلسطينيين.. فيديو
علي رجائي: ضربنا 9 صواريخ في مسابقة المباريات الحربية بالصين بدقة 100%

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟