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برلمان

برلماني: لجنة الشباب والرياضة تجتمع بالوزير لمناقشة تعديلات بالقانون

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
أسامة علي
أكد النائب عطية مسعود، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة الحالي به بعض أوجه القصور، جرى اكتشافها عند تطبيقه.

واشار مسعود، في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستجتمع بالوزير الدكتور أشرف صبحى خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة بعض مواد القانون الحالي الواجبة التغيير؛ لتلافى حدوث أى مشاكل مستقبلا.

وكان محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، قد تقدم بطلب إلى رئيس المجلس يطلب فيه تعديل بعض البنود بقانون الرياضة الجديد، منذ دور الانعقاد الثالث، في ظل الثغرات التي تم اكتشافها.


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