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مستشار وزير التموين يعلن آخر موعد لإضافة المواليد على البطاقات

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:28 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة أعطت مهلة تنتهي في 8 نوفمبر 2018، لكل من له بطاقة تموينية بها أخطاء؛ لتصحيحها.

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة مع فضائية "المحور" ، أن الوزارة بعد هذا التاريخ، لن تسمح بأي بطاقة تموينية بها أخطاء.

ونوه إلى أن آخر موعد لإضافة المواليد الجدد كان 21 أكتوبر، لافتًا إلى أنهم أعطوا مهلة أسبوعين لمن تخلف عن الإضافة في الجدول الزمني الذي حددته الوزارة.
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