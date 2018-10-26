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ثقافة

إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:30 م
إقبال جماهيرى بعرض
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
جمالات الدمنهورى
شهد عرض الرسائل '' أرض الخوف '' الذى قدمته الليلة فرقة الرقص المسرحى الحديث من إخراج مناضل عنتر، إقبالا جماهيريا كبيرا على مسرح أوبرا دمنهور، ولاقى استحسانا من جميع الحضور الذين تفاعلوا مع العرض.

يتناول العرض قصة أرض الخوف لداود عبد السيد وإعادة قراءة النص خاصة الرسائل التى ارسلها شخصية "يحيى"، لجهات عليا تطلع على ما يحدث فى أرض الخوف، ويشير العرض إلى المعرفة كأداة من أدوات التفكير الإنسانى المبدع، من خلال التفكير فى القوى الغائبة وراء هذا المظهر الذى يبديه للعالم وتأثيرها وترابطها مع عالمنا وحياتنا والكشف عن الحقائق ووضع نظام مفهوم للوجود يقنع به الإنسان ويحد مكانه الحقيقى ودوره الفعال فيه.

من جانبه قال محمد نظير مدير مسرح دار الاوبرا بدمنهور لـ"صدى البلد" إنه سيتم اعادة العرض مرة اخرى مساء غدا السبت نظرا للاقبال الشديد عليه، مشيرا الى أن مسرح دار الأوبرا بدمنهور يقدم تخفيضات خاصة لطلبة الجامعة تصل إلى عشرة جنيهات فى اطار دعم الوعى الثقافى فى نفوس الطلاب .
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
إقبال جماهيرى بعرض رسائل أرض الخوف على أوبرا دمنهور.. صور
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