صحيفة إيطالية: واشنطن وموسكو تتنافسان على التحالف مع القاهرة

قالت صحيفة "ليندرو" الإيطالية إن المنافسة بين الولايات المتحدة وروسيا على التواجد والنفوذ في الشرق الأوسط منذ عام 2011 ركزت على سوريا، لكن بدءًا من عام 2016 بدأت المنافسة بينهما تحتدم للتحالف مع مصر، إلى حد الدخول في حرب باردة بين القوتين العظميين سعيًا لكسب التحالف مع الدولة العربية الأهم.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص للغاية على تمتين العلاقات المصرية الروسية، ويعود ذلك جزئيًا إلى رغبته في موازنة النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهو ما توازى مع جهود الصين لموازنة النفوذين الأوروبي والأمريكي في القارة الأفريقية.



وأضافت أن الشراكة المصرية تعززت بالعديد من الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين، مثل الاتفاق على عودة السياحة الروسية تدريجيًا إلى مصر بعد انقطاعها منذ أكتوبر 2015، وتشييد روسيا منطقة صناعية في بورسعيد يُنتظر أن توفر 8000 فرصة عمل، فضلًا عن العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين والمناورات المشتركة التي تجري بانتظام بالتعاون بينهما.



وتابعت الصحيفة أن العلاقات المصرية الروسية شهدت انتعاشة واضحة في أعقاب ثورة 30 يونيو، الأمر الذي اضطر الولايات المتحدة لبذل جهد مضاعف من أجل الحفاظ على علاقتها بمصر، والتي كانت قد توترت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب دعمها لجماعة الإخوان، فعمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2017 إلى استئناف مناورات النجم الساطع مع مصر، والتي جمدتها واشنطن بعد ثورة 30 يونيو.



وقالت إن تنويع القوات المسلحة المصرية لمصادر تسليحها بين الدول الغربية وروسيا مكنها من تطوير وتحديث ترسانتها بحيث أصبح الجيش المصري قوة إقليمية لا يُستهان بها، وذلك بالتوازي مع خطة للإصلاح الاقتصادي حظيت بدعم صندوق النقد الدولي، وأسفرت عن خفض معدلات التضخم والبطالة ورفع معدل النمو.



وأضافت أن حجم استثمارات الشركات الأمريكية في مصر قد ازداد بمقدار مليار دولار منذ 2017، موضحة أن مصر صارت تتمتع بميزة تُضاف إلى موقعها الاستراتيجي وتحكمها بقناة السويس، وهي الكميات الهائلة من الغاز الطبيعي المكتشفة مؤخرًا في حقول مصرية، وهي الميزة التي ضاعفت اهتمام كل من الولايات المتحدة وروسيا بتمتين علاقاتهما مع مصر، التي تعد مصدرًا محتملًا لصادرات ضخمة من الغاز إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بديلًا عن الغاز الروسي والإيراني.



وتابعت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطبق سياسة خارجية مصرية مستقلة، تقوم على لعب دور قيادي في الشرق الأوسط وأفريقيا، كامتداد طبيعي لسياسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.