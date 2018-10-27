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أخبار البلد

نقيب صيادلة الغربية: سلمنا النقابة العامة مستندات النادي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:58 ص
صدى البلد
محمد غالي
أكد هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، فى بيان، أن النقابة الفرعية دعت إلى عقد جمعية عمومية خلال نوفمبر المقبل، لنشر كل ما يتعلق بالنادى محل الأزمة، وكافة الإجراءات الخاصة به للشفافية، مؤكدا أن مجلس الغربية وصيادلة الغربية كيان واحد ولن يستطيع أحد أن يبث الفرقة بينهم.

وأوضح دنيا، أن يوم الخميس، حضر كلا من أحمد خميس مستشار قانونى وعبدالرحمن توفيق المحاسب المالى للنقابة العامة، إلى مقر نقابة صيادلة الغربية بدون وجود عضو مجلس من النقابة العامة، ودون أى إخطارات سابقة، وتم مقابلتهما واطلاعهما على كافة الأوراق والمستندات وإجراءات إتمام التعاقد على أرض لنادى الغربية، بداية من الجمعية العمومية وقرار لجنة الشراء المفوضة من العمومية والتى تحتوى على هيئة المكتب وأربعة من قامات المهنة بالغربية.

وأشار نقيب الغربية، ان التقرير تضمن الخبير المثمن وعقود الشراء وشيكات دفع الأموال وصورة من استلام الملف كاملا للنقابة العامة، فى 22 أبريل 2018 وتم ذلك بحضور من بعض صيادلة الغربية، وتم مناقشة هذا الحضور المفاجئ فى اجتماع المجلس الذى كان محدد له أمس الخميس، ومن باب الشفافية تم حضور لجنة النقابة العامة لاجتماع المجلس، ورفض المجلس الطريقة التي تتعامل بها النقابة العامة مع مجلس نقابة الغربية المنتخب من قبل جمعيته العمومية، والتى لها كامل السلطة وحدها لمحاسبة هذا المجلس.

بالإضافة الي خطاب الاستدعاء السابق، وقد طلبت اللجنة الإطلاع وأخذ صور وتم اطلاعهم كاملا، وعند تسليمهم لصورة من أوراق التسليم السابقة والتى سلمت بالنقابة العامة فى أبريل رفضت اللجنة المكلفة من النقابة العامة التوقيع على المحضر، ورفضت تسليم قرار تكليفها، وانسحبوا من المجلس، وعلمنا انهما عملا محضر بعد ذلك بامتناع نقيب الغربية وهيئة المكتب عن تسليم الأوراق".

كانت النقابة العامة للصيادلة، أعلنت أن اللجنة القانونية والمالية المشكلة بناءاٰ على تكليف نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد، بتحرير محضر رقم 8914 لسنة 2018 قسم ثانى طنطا، ضد نقيب الغربية، لإثبات امتناع نقيب الغربية عن تقديم المستندات الدالة على أوجه صرف 10 ملايين جنيه جنيه، حفاظا على أموال النقابة التي تسلمتها بغرض شراء قطعة ارض لبناء نادي لصيادلة الغربية.
نقيب صيادلة الغربية: سلمنا النقابة العامة مستندات النادي
نقيب صيادلة الغربية: سلمنا النقابة العامة مستندات النادي
نقيب صيادلة الغربية: سلمنا النقابة العامة مستندات النادي
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